ASSE : confiance, Sissoko, avenir, Cardona met les choses au point

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Il a le vent en poupe Irvin Cardona. Arrivé cet hiver en provenance d'Augsbourg, en Allemagne, l'ancien brestois a connu de premiers matches compliqués avant d'ouvrir son compteur buts sur le terrain d'Angers (2) et de récidiver face à Annecy (1).

A quelques heures du déplacement à Paris, pour y affronter le PFC, l'ancien brestois s'est attardé sur les raisons de sa confiance revenue. "Marquer des buts, pour la confiance, il n’y a rien de mieux. Je pense que je suis aussi bien aidé par toute l’équipe, qui montre un visage différent. Le plus dur, maintenant, c’est d’enchaîner." Ce qui, très clairement, ne poussera pas le joueur stéphanois à mener une course aux stats avec l'autre buteur de la formation d'Olivier Dall'Oglio, Ibrahim Sissoko. "Quelle que soit ma position sur le terrain, l’objectif n’est pas de faire la course aux buts avec Ibra (Sissoko), mais de rapporter des points à l’équipe."

Samedi, et en cas de succès face au PFC, les Verts ont l'occasion d'asseoir leur rang dans les 5 premiers, ce qui offrira des matches de barrages en fin de saison pour éventuellement retrouver l'élite. Mais Cardona ne souhaite penser qu'à sa formation, pas aux autres. "On a les cartes entre nos mains. La priorité, c'est nous, pas les équipes de devant ou derrière."

