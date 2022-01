ASSE : face au RC Lens, l'attaque des Verts était vraiment indigne de l'ASSE et de la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Contre Lens (1-2), Ryad Boudebouz a inscrit son 50ème but en championnat. Il le 3ème joueur algérien à atteindre la barre des 50 buts dans le Big 5 européen après Ryad Mahrez (71) et Andy Delort (69). Mais en l'absence de Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Bakary Sako et Arnaud Nordin, les autres joueurs offensifs présents dans le groupe de Pascal Dupraz, qui n'a pas fait appel à Ignacio Ramirez, en instance de départ, se nommaient Adil Aouchiche, Sada Thioub, Jean-Philippe Krasso, Yanis Lhéry, El Hadji Dieye, Maxence Rivera et Lamine Ghezali.

Ces 7 joueurs pèsent 9 buts en 206 matches de L1. Rivera (0 but en 20 matches), Lhéry (0 but en 6 matches) et Dieye (0 but en 3 matches) n'ont jamais marqué en L1. Krasso a inscrit 1 but en 21 matches, Aouchiche 2 buts en 55 matches. Ghezali, de retour de deux prêts à Châteauroux et Lyon-Duchère où il n'avait fait trembler les filets ni en L2 ni en National, a inscrit 1 but en 8 matches. C'était il y a quatre ans. Enfin, Thioub, prêté par Angers où il n'a joué que 2 minutes lors de la première partie de saison, a inscrit 5 buts en 92 apparitions parmi l'élite, le dernier il y a plus d'un an, en septembre 2020. Une force de frappe tout simplement indigne de l'ASSE. Et de la L1.

🇹🇳 Titulaire, capitaine, double buteur, passeur décisif... et homme du match ! Bravo Wahbi #Khazri. 👏

La Tunisie s'est imposée 4-0 face à la Mauritanie cet après-midi.#TUNMRT #CAN2021 pic.twitter.com/eJLB5uycTF — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 16, 2022