ASSE : couac avec le départ de Puel, deux problèmes émergent déjà pour Sablé

Julien Sablé revient sur le devant de la scène. Quatre ans après avoir assuré un intérim compliqué sur le banc de l’ASSE, l’ancien milieu de terrain des Verts sera encore propulsé entraîneur principal samedi à Reims (21h). Entre midi et deux, il donnera une conférence de presse pour en dire plus sur sa situation avant un match couperet pour l’ASSE.

En attendant de voir si cette mission périlleuse peut durer, L’Équipe fait savoir que deux handicaps à la continuité de Sablé semblent rédhibitoires aux yeux des dirigeants stéphanois : sa première expérience ratée en tant que numéro 1 (0 victoire en 6 matches de novembre à décembre 2017) et une trop grande proximité avec Claude Puel, dont il est resté l’adjoint pendant un peu plus de deux ans.

Avant de réfléchir à l’avenir de Sablé à court terme, le board de l’ASSE doit déjà régler celui de Puel. Et depuis son éviction dimanche, un écueil majeur est difficile à dénouer : le Castrais reste manager général et membre du directoire des Verts. Ce nœud juridique, qui a toujours été érigé comme un paravent à un éventuel départ de l'ancien coach de l'OL, revient comme un boomerang et empêche également le club ligérien d’officialiser le départ de son adjoint Jacky Bonnevay.

