ASSE : coup de théâtre, Dall'Oglio est déjà sur la sellette !

Trois défaites en autant de matchs disputées, voilà le terrible bilan de l'AS Saint-Étienne depuis le début de la saison de Ligue 1. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, Olivier Dall'Oglio pourrait rapidement être limogé de son poste d'entraîneur.

La position de Dall'Oglio déjà menacée !

Et pour cause, selon les informations de L'Équipe, l'ancien coach de Montpellier serait déjà sous pression et serait contesté en interne, lui qui a été prolongé d'un an cet été par la nouvelle direction stéphanoise. Olivier Dall'Oglio va donc devoir vite trouver des solutions et vite avoir des résultats s'il ne veut pas perdre sa place car Kilmer Sports ne semblerait pas disposé à attendre trop longtemps avant de changer les choses.

