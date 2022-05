ASSE : coup de théâtre pour l’avenir de Sablé !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est en danger cette saison. Les Verts sont actuellement 17èmes et barragiste en championnat. Alors qu’il ne reste plus que trois matchs à jouer pour les hommes de Pascal Dupraz, leur avenir dans l’élite semble plus que compromis. Julien Sablé pourrait, lui, quitter le navire des Verts à l’issue de la saison.

Selon le journaliste de “L’Équipe“ Bernard Lions, Julien Sablé souhaite trouver un poste d’entraîneur numéro 1 la saison prochaine. Conscient que son souhait ne sera pas réalisé à l’ASSE, il pourrait donc partir sous d'autres cieux pour l’exaucer.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LES PREMIÈRES PISTES ! 🔍

Loïc Perrin travaille déjà sur les arrivées et la nomination d'un nouvel entraîneur ! 🕵️‍♂️

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/w3Kf4Kwegi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 3, 2022

Pour résumer Alors que l’ASSE pourrait ne pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, un coup de théâtre voit le jour pour l’avenir de Julien Sablé. Ce dernier pourrait quitter les Verts cet été pour trouver un poste d’entraîneur numéro 1 ailleurs.

Adam Duarte

Rédacteur