ASSE : coup dur confirmé pour Puel avec Hamouma ?

L’ASSE est en train de relever la tête. Sur les trois derniers matches, les hommes de Claude Puel viennent de prendre 7 points et s’éloignent petit à petit de la zone rouge. La victoire d’hier contre le FC Metz a confirmé une certaine solidité retrouvée du bloc stéphanois, qui n’a encaissé qu’un petit but sur ces trois sorties. La mauvaise nouvelle pourrait venir de Romain Hamouma. À l'origine du but hier suite à un coup-franc dont il a le secret, le milieu offensif de 33 ans a été contraint de sortir peu après le début de la seconde période.

Hamouma sans doute forfait jeudi en Coupe de France

« Il a eu un problème sur un ligament externe du genou droit, sur une rotation et un duel où il était un peu en porte-à-faux », a expliqué Claude Puel en conférence de presse. Pessimisme partagé par Kévin Monnet-Paquet. « Romain c'est notre atout offensif numéro un, c'est notre meilleur joueur. S'il est amené à être blessé ça sera une perte, en ce moment il est bien, c'est quand même une perte pour nous, a-t-il redouté. On a d'abord pensé que c'était une crampe car il a ressenti une douleur au niveau de la cuisse. »

Meilleur buteur des Verts cette saison (4 buts), Hamouma passera des examens approfondis aujourd’hui. L’Équipe confirme les ondes négatives à son sujet et fait savoir qu’il semble d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Sochaux, jeudi, en 32 es de finale de la Coupe de France.