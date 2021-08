ASSE : coup dur pour Claude Puel avant l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Millot risque de rappeler de mauvais souvenirs aux Verts. L’arbitre qui a dirigé deux OM - ASSE a vu les marseillais s’imposer à chaque fois. Ce samedi c’est lui qui arbitrera la rencontre pour la quatrième journée de championnat. Les deux premières fois ça s’était mal passé pour les Verts au Vélodrome.

En 2017, l’ASSE s’était inclinée 4-0 et avait été la victime « d’ex » avec des buts de Dimitri Payet, un doublé de Bafé Gomis mais aussi un pion de Florian Thauvin. La deuxième fois en septembre 2019, sous les ordres de Ghislain Printant, les Verts s’étaient inclinés 1-0 sur un but de Benedetto mais avaient perdus Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou sur blessure. Claude Puel arrivera-t-il à mettre fin à la « malédiction Millot » au « Vél » ? Pour rappel le coach des Verts avait réussi l’exploit la saison passée de s’imposer à Marseille chose qui n’était plus arrivée pour les Stéphanois depuis août 1979. Affaire à suivre…

