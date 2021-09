ASSE : coup dur pour l'agresseur de Wesley Fofana

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

Peut-être que ce sont les Dieux du foot qui l'ont puni... Toujours est-il que Fer Nino, le joueur de Villarreal, prêté à Majorque, s'est gravement blessé dimanche lors du match de son équipe face à Osasuna (2-3). Une blessure au genou qui pourrait bien éloigner le jeune attaquant des terrains pendant quelques mois. En août, l'Espagnol avait asséné un tacle de boucher à Wesley Fofana, en amical. Une agression qui vaut à l'ancien défenseur de l'ASSE d'être sur le flanc jusqu'au début de l'année 2022.

Second goal of the season for Fer Niño in #LaLigaSantander! 👹🔥#RCDMallorcaOsasuna pic.twitter.com/V5yzJfz3DQ