ASSE : coup dur pour Maxence Rivera

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après la blessure de Boubacar Fall, le gardien de l'ASSE, absent jusqu'à la fin de la saison à cause d'un souci au ménisque, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber chez les Verts. Elle concerne Maxence Rivera.

En forme ces derniers temps, le jeune milieu offensif, auteur de 2 buts ces dernières semaines, s'était blessé vendredi dernier au Red Star, peu après avoir fait trembler les filets. Et son coach Roland Vieira a annoncé qu'il serait absent un bon mois... « Il a encore un examen complémentaire à faire mais on pourrait avoir une absence de 4 à 6 semaines tout de même. Ce n'est pas rien, c'était le joueur en forme. On doit être capable de combler son absence. On a des joueurs qui tapaient à la porte comme Arsène Elogo, Bilal Benkhedim ou Adel Lembezat. »