ASSE : coup dur pour Stéphane Diarra, son indisponibilité dévoilée

Stéphane Diarra, l'ailier de l'ASSE prêté par Lorient, était sorti samedi dernier en milieu de première mi-temps, contre Ajaccio (0-0), touché aux adducteurs. "Il s’est fait mal à l’adducteur. Je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir. Il a eu une pointe. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon...", avait expliqué Laurent Batlles après la rencontre.

Il va rater Laval

Diarra a passé des examens complémentaires, plus poussés, ce jeudi, et le site Peuple Vert en sait plus... "Touché aux adducteurs face à Ajaccio, Stéphane Diarra souffre d'une lésion qui devrait l'éloigner des terrains 3 semaines. Absent face à Laval, son retour est espéré face à Angers."

