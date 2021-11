ASSE : coup très dur pour Denis Bouanga !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Coup très dur pour Denis Bouanga. Si, grâce à un penalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon a battu la Libye hier à Franceville (1-0), l’ailier de l’ASSE, auteur d’une prestation moyenne, n’a pas composté son billet pour la Coupe du Monde 2022.

Le Gabon devait en effet espérer que l'Angola batte l'Egypte hier soir pour jouer une finale contre les Pharaons mardi prochain à Borg El Arab. Il n’en a rien été malgré un scénario assez fou. Menés 2-0, les Pharaons ont arraché à Luanda le point qui leur ont permis d'éliminer les Panthères (2-2).

Devant ce match pour du beurre, mardi, l’ASSE peut désormais peut-être espérer voir Patrice Neveu faire souffler Bouanga en vue du prochain périlleux déplacement des Verts à Troyes dans deux dimanches (15h).

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9