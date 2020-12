ASSE : Covid-19, Geoffroy-Guichard vide, ce qu'auraient perdu les Verts ces derniers mois

La saison dernière, alors que l'ASSE flirtait de près avec la zone dangereuse, certains observateurs n'avaient pas manqué de souligner que l'équipe de Claude Puel avait été sauvé de la relégation par l'arrêt du championnat. Depuis, et en dépit d'un très bon début de saison, les Verts multiplient les mauvais résultats, flirtant encore avec la zone de relégation.

Dans le Parisien, un ancien Vert, de la grande époque, Laurent Paganelli, est revenu sur les conséquences de la pandémie du coronavirus. Et notamment pour les clubs populaires, ceux qui souffrent plus que d'autres du manque de supporters.

"A Saint-Etienne, l'apport du public est de plus ou moins 10 points par saison. Ici, tu démarres chaque match à 1-0 ou bien tu bénéficies du but égalisateur ou encore du but du 2-1… En ce moment, les équipes peuvent jouer à l'extérieur comme elles jouent à domicile et inversement. Il n'y a pas l'adrénaline habituelle, pas la passion, ni l'engagement. Comme on entend l'entraîneur, ça modifie le comportement des individus. Le comportement des arbitres et des coachs est modifié également."