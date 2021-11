ASSE : Cristiano Ronaldo a fait des émules chez un chouchou des supporters

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Max-Alain Gradel ne voit pas la fin de sa carrière arriver. Buteur puis passeur décisif avant-hier lors de la victoire probante de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique (3-0), l’ancien ailier de l’ASSE se présentera demain en leader au Cameroun malgré son âge avancé (il aura ses 34 ans dans 15 ans).

Celui qui aura passé quatre ans à l’ASSE porte aujourd’hui le maillot de Sivasspor en Turquie et s’estime encore tout à fait capable de porter sa sélection à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’exemple de Cristiano Ronaldo lui montre qu’il est encore bon pour le service.

« Souvent en Afrique, on a tendance à vite tuer le joueur. Lorsqu’un joueur africain passe la trentaine, on a tendance à dire qu’il est vieux, alors que non. L’âge, c’est juste un chiffre, a déclaré Gradel dans des propos relayés par le site Poteaux Carrés. Tout est dans la préparation, dans la récupération et dans l’hygiène de vie. Un footballeur qui a 38 ans même, s’il a une bonne hygiène de vie, il peut jouer et faire des merveilles. Il y a le cas de Cristiano Ronaldo, et de plein d’autres joueurs. Le football, c’est une question d’hygiène de vie. L’âge, ce n’est qu’un chiffre. Tant que je me sens capable d’apporter à mon pays et à mon club, je ferai le maximum. »

