ASSE : Crivelli, des adducteurs qui sifflent depuis 6 mois !

La mauvaise nouvelle est tombée en début de journée : Enzo Crivelli a rechuté de sa blessure aux adducteurs. L'attaquant, arrivé à la toute fin du marché hivernal à l'AS Saint-Etienne, va passer les deux prochaines semaines aux soins. Au minimum. Il pourrait faire ses débuts sous le maillot vert contre Metz début mars, si tout se passe bien. Mais au vu de son historique de blessures depuis le début de la saison, il est permis d'en douter.

En effet, Crivelli et ses adducteurs, c'est une histoire empoisonnée de six mois ! En août, il a manqué les trois premières journées du championnat turc avec Antalyaspor à cause de ça. Ensuite, il a été tranquille en septembre et octobre mais a passé l'intégralité de novembre et une grande partie de décembre à l'infirmerie pour ce pépin. Il a fait sa rentrée le 25 décembre lors d'une défaite contre Galatasaray (0-2), a joué cinq bouts de matches en quatre semaines avant d'être transféré à Saint-Etienne et de souffrir de nouveau. Le fantôme d'Anthony Modeste plane au-dessus de cette signature mais, ce coup-ci, on ne peut pas dire que les Verts ne pouvaient pas savoir...

