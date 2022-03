ASSE : Crivelli, Hamouma, Gnagnon... le point santé des Verts avant l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Enzo Crivelli était encore absent pour la venue de Troyes (1-1) mais Pascal Dupraz avait indiqué l'avant-veille du match que l'ancien bastiais était tout proche d'un retour au jeu. « Enzo postule. Maintenant on va réfléchir, il est prêt mais j'attends le dernier feu vert du coach. Derrière il y a quinze jours de trêve, on verra pour prendre la décision la plus sage mais je souhaite qu'il soit présent », avait-il confié. Crivelli devrait donc faire ses grands débuts dès la prochaine journée contre Marseille. En revanche, pas sûr que Romain Hamouma soit en mesure de reprendre sa place. L'ancien caennais était en effet toujours à l'infirmerie en ce début de semaine, à l'instar d'Yvan Neyou et Yvann Maçon.

Sow a repris, ça ne s'arrange pas pour Gnagnon

Si Saidou Sow, qui ne figurait pas dans le groupe face à Troyes, est à nouveau opérationnel après avoir soigné une entorse à la cheville. Joris Gnagnon, lui, est toujours sur le flanc. L'ancien rennais n'a pas joué le week-end dernier, pour le 3e week-end d'affilée. Ni en L1 ni en N3... « Gnagnon est dans les mains des toubibs. Je suis navré pour lui », a expliqué Dupraz. Et à la question de savoir si on verrait Gnagnon en Vert d'ici la fin de la saison, Dupraz a eu cette réponse : « Je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma ! » Ce n'est donc pas Gnagnon qui pourra remplacer le malheureux Falaye Sacko, sévèrement touché à un genou contre Troyes...

Laurent HESS

Rédacteur