ASSE : Dall'Oglio a appliqué une thérapie de choc à ses joueurs

Très décevants lors des défaites contre Amiens (0-1) et à Dunkerque (0-1), les Verts se sont méchamment réveillés lundi soir contre Troyes (5-0). Et cela ne doit rien au hasard. L'Equipe révèle en effet que l'entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio, a montré à ses joueurs des images de leur revers dans le Nord et que cela aurait entraîné une prise de conscience chez eux.

Un montage vidéo en guise d'électrochoc

"Enfermés dans une pièce, quelques jours après la défaite à Dunkerque (0-1, le 3 février), les joueurs stéphanois avaient été invités à visionner des montages vidéos de leur prestation, peut-on lire dans le quotidien sportif. Seuls, sans le staff technique, avant de donner leur opinion. Cette auto-analyse, dit-on, les aurait beaucoup marqués. Elle a même qualifiée en interne de profonde prise de conscience." Une prise de conscience qui sera mise à l'épreuve ce samedi sur la pelouse d'Angers, 2e de L2.

