ASSE : Dall'Oglio a fait une autre victime que Bouchouari

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall'Oglio a redistribué pas mal de cartes depuis son arrivée à l'ASSE. Les grands gagnants du changement de coach se nomment Mickaël Nadé, Dylan Chambost et Thomas Monconduit, qui enchaînent les titularisations. Dans l'autre sens, Gaëtan Charbonnier et Victor Lobry ont plier bagages, et Benjamin Bouchouari a glissé vers le banc.

Pétrot fait les frais du retour de Maçon

L'autre grand perdant se nomme Léo Pétrot. L'ancien Merlu avait pourtant été le défenseur stéphanois le plus régulier lors de la première partie de saison. Mais lors des cinq derniers matches il n'a été titularisé qu'une seule fois, à Dunkerque (0-1). A gauche, c'est Yvann Maçon qui a les faveurs de Dall'Oglio. Et dans l'axe, l'Alésien semble davantage faire confiance à Nadé, à Anthony Briançon et à Dylan Batubinsika.

Podcast Men's Up Life