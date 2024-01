ASSE : Dall’Oglio a trouvé un nouvel atout capital pour la montée en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dylan Chambost nouveau taulier de l’ASSE ? Auteur d'un très bon match hier à Pau comme les deux autres joueurs formés au club titularisés par Olivier Dall'Oglio - Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek - le joueur de 26 ans a eu droit aux éloges de son entraîneur.

« Il est capable de faire la différence sur coup de pied arrêté, c’est toujours important, a affirmé le coach de l'ASSE à l'issue de la rencontre. On l’a vu très efficace cette semaine devant le but, il y a une certaine continuité. Il a une très grosse activité et beaucoup d’intelligence dans le jeu, c’est ce qu’on recherche. Il est en train de passer un cap. »

Chambost nouvel homme fort de l'ASSE

Repositionné ailier droit par Dall’Oglio, Chambost a inscrit trois des quatre derniers buts de l'ASSE, lors des quatre dernières journées (plus une passe décisive). Son efficacité tombe à pic pour une équipe stéphanoise seulement 16e attaque de L2 (21 buts inscrits) et qui se trouve actuellement privée de son meilleur buteur, le Malien Ibrahim Sissoko (8 buts) étant parti disputer la CAN.

