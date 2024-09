ASSE : Dall’Oglio annonce plusieurs blessures et ne recrutera pas de joker

Olivier Dall’Oglio a donné de mauvaises nouvelles avant le périlleux déplacement dominical à Nantes (17h). L’infirmerie est pleine à craquer et pourrait le rester pendant un petit moment.

« On est sur la continuité concernant les blessés : Yvann Maçon, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon et Thomas Monconduit. La semaine d’Augustine Boakye s'est bien passée, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il était prévu dans le groupe mais il a senti une gêne sur le mollet avant Nice. Cette semaine, ça va. Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. C'est une blessure importante, on part sur une absence de plusieurs semaines. Il a besoin de récupérer, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est la cuisse, au niveau de l'ischio il a fait une mauvaise réception, le muscle a protégé le genou en fait.

Lancé au sujet de l’arrivée possible d’un joker pour pallier cette absence longue durée, le coach de l’ASSE a été clair : « Le recrutement d'un latéral n'est pas la question du jour, on a ce groupe-là, on travaillera avec ce groupe. »

Au sujet de la blessure de Wadji, il s’agit d’une rechute :

« On a un petit problème avec Wadji qui a dû s'arrêter cette semaine, c'est musculaire. On va continuer les soins, ça va durer plusieurs semaines. C'est triste pour lui, il enchaine blessure sur blessure. Wadji, c'est un sprinteur, il sollicite beaucoup ses muscles et en ce moment ça ne répond pas. Anthony Briançon aussi a des examens à passer, on va voir s'il a besoin d'une intervention chirurgicale. »

🎙️ Olivier Dall'Oglio avant #FCNASSE 🏥 : "On est sur la continuité concernant les blessés : Yvann Maçon, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon et Thomas Monconduit. La semaine d’Augustine Boakye s'est bien passée. Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs… pic.twitter.com/MZMAwLmYMq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 27, 2024