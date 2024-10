ASSE : Dall’Oglio aurait craqué en interne !

Le ras-le-bol d’Olivier Dall’Oglio commence à se faire sentir en interne. Devant le manque d’engagement de ses joueurs lors de la lourde défaite encaissée de l’ASSE ce samedi à Angers (2-4), l’entraîneur des Verts n’aurait pas manqué de recadrer ses joueurs dans l’intimité du vestiaire stéphanois.

« On ne joue pas au quartier là »​

Selon RMC Sport, le coach de l’ASSE aurait piqué une grosse colère en balançant plusieurs « punchlines » à son groupe : « On ne joue pas au quartier là », « on est en première division » ou encore « on ne peut pas se ch*** dessus de jouer haut comme ça. » Le message, musclé, passera-t-il avant la périlleuse réception du RC Strasbourg samedi prochain à Geoffroy-Guichard (17h) ?

📆 Les séances d'entraînement, les cinq matchs du week-end, les horaires de visite de stade : découvrez le programme de la semaine 👉 https://t.co/Chi9k9sH5t



🎟️ Mon billet pour #ASSERCSA 👉 https://t.co/GGVMddjAsL pic.twitter.com/DUzSvSBKmx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 28, 2024