ASSE - Annecy : Dall'Oglio donne des nouvelles de Briançon, Moueffek et Wadji et annonce quatre absents

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception d'Annecy, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre, donnant des nouvelles d'Anthony Briançon, Aïmen Moueffek et Ibrahima Wadji.

Briançon apte, Moueffek et Wadji forfaits !

"Anthony Briançon va bien et sera présent. Aïmen Moueffek ne sera pas disponible ce week-end, même si je ne pense pas que ce soit trop grave. Pour Ibrahima Wadji, ça va prendre plus de temps, mais je compte sur lui pour cette fin de saison et je lui ai dit." Deux absences qui viennent s'ajouter à celles de Stéphane Diarra, blessé de longue date, et Thomas Monconduit, suspendu. Le coach forézien s'est ensuite exprimé sur son prochain adversaire et les axe d'améliorations de son équipe. "On va affronter un autre style d’équipe. Il va falloir augmenter encore le niveau technique, être plus tranchants. Il y a des situations où l’on doit s’améliorer, on peut aussi faire mieux sur coups de pied arrêtés même si on a récemment amélioré nos stats dans ce domaine."

