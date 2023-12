ASSE : Dall'Oglio met déjà la pression à ses joueurs et dit qu'il ne fera pas de cadeaux

L'état d'esprit et la fierté comme mots d'ordre

"Le mot "fierté" va souvent revenir dans mes paroles. C’est une fierté de rejoindre un grand club comme l’ASSE. J'ai l'envie et la détermination de réussir ici, avec un stade mythique. Je viens d’une ville minière, je me retrouve dans les valeurs stéphanoises. J’ai insisté sur l’état d’esprit dès mes premiers discours. L'objectif, c'est de monter en Ligue 1. Je pense que c'est possible. On a des points de retard mais je vais me focaliser sur mon équipe. Il faudra avoir le bon état d'esprit et faire des séries. Je suis un entraîneur exigeant, je ne fais pas de cadeaux."

Il connaît déjà bien l'équipe et promet d'intégrer les jeunes

"J’ai vu énormément de matches ces dernières semaines, je connais tous les joueurs. Je vais apprendre à connaître les plus jeunes au fil des semaines. La formation est importante à Saint-Étienne. J’y suis attentif. Contre Nîmes, j'ai apprécié le caractère de certains joueurs, ils ont marqué des points."

"Un joueur pense être au "taquet" mais il a toujours une marge"

Il attend plus de la part des joueurs

"Je veux plus de la part des joueurs, je leur ai déjà demandé. Un joueur pense être au "taquet" mais il a toujours une marge. Saint-Étienne est attendu à chaque match, il faut encaisser tout ça et en faire une force. Ça demande de l’exigence. Il faudra créer un vrai collectif, un surplus de solidarité."

Il voit sa nomination comme une chance

"Je suis un homme de terrain, un passionné. J'arrive dans un très grand club, avec un public énorme. Ici, quand ça gagne, c'est exceptionnel. Cette pression populaire me plait, c'est aussi ce que je suis venu chercher. C'est une chance."

