ASSE : Dall'Oglio ne veut pas chômer pendant la trêve, le programme des Verts est connu

Le site Evect détaille ce lundi le programme qui attend l'ASSE lors de la trêve hivernale. Entre Bastia mardi soir et la prochaine journée de championnat programmée le 13 janvier contre Laval, 25 jours s'écouleront, les Vertsétant éliminés de la Coupe de France.

Reprise le 29 décembre

Les Verts seront en vacances jusqu'au vendredi 29 décembre. Ils auront deux séances, le 29 et le 30, avant une nouvelle coupure de deux jours pour le nouvel an : le 31 et le 1er janvier. Ils retrouveront alors le centre d'entraînement de L'Etrat le 2 janvier et disputeront un match contre le Grenoble Foot 38 le samedi 6 janvier à huis-clos. "Il y a un programme qui a été instauré avec environ neuf jours de coupure. On fera revenir les joueurs pour deux jours pendant les fêtes pour un gros travail physique", avait indiqué Olivier Dall'Oglio en conférence de presse avant Bordeaux (0-0).

