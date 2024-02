ASSE : Dall’Oglio reçoit 3 bonnes nouvelles pour Angers

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

En crise avant le match de Troyes, l’ASSE a redressé la barre en s’imposant 5-0 dans un match enfin abouti dans le Chaudron. Samedi (15 heures), c’est une autre paire de manche qui attend toutefois les hommes d’Olivier Dall’Oglio avec leur déplacement sur le terrain du SCO Angers.

Monconduit suspendu… face à Annecy

Heureusement, pour ce match, Sainté devrait quasiment pouvoir compter sur toutes ses armes avec le retour de la CAN de Dylan Batubinsika et les présences probables d’Ibrahima Wadji et Florian Tardieu. Les deux hommes, respectivement victime d’une alerte et malade, étaient à l’entraînement ce mardi.

S’il y a quand même une mauvaise nouvelle sur le match de l’ESTAC, elle ne se répercutera pas directement puisque Thomas Monconduit, qui était sous le coup d’une suspension en cas de nouvel avertissement, sera suspendu… mais pour le derby face à Annecy le week-end suivant.

