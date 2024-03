ASSE : Dall'Oglio revoit ses objectifs avant l'AJ Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après la victoire de l'AS Saint-Étienne contre Annecy (2-1), le 24 février dernier, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, avait déclaré qu'il visait désormais le titre de champion de France de Ligue 2. Mais présent ce jeudi en conférence de presse en marge du choc contre l'AJ Auxerre, l'entraîneur des Verts s'est montré plus mesuré sur ses ambitions et celles de ses joueurs, annonçant surtout viser la deuxième place du classement.

"La première place, je pense que ce sera difficile"

"Oui en cas de défaite contre Auxerre, Angers aurait l’opportunité de prendre le large, on doit s’installer durablement dans les cinq premiers, cela passe par une nouvelle série de victoires. De toute façon on fera le bilan comptable match après match jusqu’à la fin de la saison selon où se trouvent nos adversaires. Ce championnat est passionnant, il est très serré ! On a vu des équipes disparaitre, comme nous ou bien Caen et puis ça revient quand d’autres sont moins bien. Ça va dans tous les sens, à part pour Auxerre et Angers qui ont pris un peu d’avance. Ils ont un crédit points que les autres équipes n’ont pas. Il y a beaucoup d’équipes concernées par les barrages et ça peut se jouer à pas grand chose en fin de saison, c’est pour cela que prendre un point du côté du Paris FC, c’est une bonne chose, à condition de le faire fructifier derrière. La première place, je pense que ce sera difficile, je vois Auxerre vraiment au dessus du lot cette saison, mais pour la seconde, tout est encore réalisable même si nous sommes sur la fin du championnat. Tout dépendra de notre parcours, si on reste dans ce que nous faisons de très bien, si on est solides derrière et efficaces devant tout en prenant des points régulièrement, alors, on peut prétendre à disputer cette seconde place. Maintenant si elle ne se présente pas avec des équipes qui gardent le rythme devant nous et bien il faudra être prêts à jouer les barrages", a confié le coach forézien dans des propos rapportés par Envertetcontretous.

