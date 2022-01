ASSE : Daniel Riolo prend les Girondins pour enfoncer les Verts

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

On s'attendait au pire pour les Girondins de Bordeaux (4-3) dimanche après-midi contre Strasbourg, on a eu droit au meilleur, ou presque. Alors qu'une troisième déconvenue après le revers historique contre l'OM (0-1) et la déroute à Rennes (0-6) aurait condamné Vladimir Petkovic, les joueurs au scapulaire se sont mobilisés, surtout Hwang Ui-jo, auteur d'un triplé.

Ce réveil bordelais a surpris dans le bon sens Daniel Riolo, qui a écrit sur Twitter : "Ils ont mangé quoi à midi les Bordelais ? Incroyable… Sainté de plus en plus largué du coup". C'est le moins que l'on puisse dire. Les Verts sont désormais à cinq longueurs du 19e (Lorient), à sept du barragiste (Metz) et à huit du premier non-relégable (Bordeaux et Troyes). Et pour rappel, aucune équipe ne s'est jamais sauvé avec aussi peu de points (12) à stade de la saison...

