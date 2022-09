ASSE : de l'Etrat à la Ligue des Champions, ils n'oublient pas les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Ils se sont quittés bons amis. Sur un match nul en Ligue des Champions et à des années lumière de leur aventure dans le même centre de formation. On parle ici de Wesley Fofana et de Lucas Gourna-Douath, purs produits de l'ASSE, bien vendus par le club du Forez au cours des derniers mois. L'un fait le bonheur de Chelsea, l'autre de Salzbourg.

Au terme de la rencontre, ils se sont souvenus des origines. De la ou tout avait commencé pour eux. L'Etrat et le centre de formation de l'ASSE.