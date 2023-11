ASSE : de nouveaux signes encourageants pour les Verts à Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE va-t-elle enfin redresser la tête ? Ses supporters l'espèrent et pas plus tard que samedi lors du déplacement en Picardie, sur le terrain d'Amiens. Ce qui, au vu des statistiques récentes, ne paraît pas impensable, loin de là.

Déjà 4 succès à l'extérieur

En effet, et comme le rappelle le site Poteaux Carrés, l'ASSE ne s'est plus inclinée à Amiens depuis 21 ans. Et s'y était même imposée la saison dernière, alors que rien ne fonctionnait en début de saison. Les Amiénois n'ont plus gagné la moindre rencontre à domicile depuis 6 matches et n'ont inscrit, tenez-vous bien, que trois petits buts. Les Verts, eux, se sont déjà imposés en terre adverse à quatre reprises cette saison et pourront enfin compter sur un homme en noir (Monsieur Lesage) qui leur réussit bien.

Suffisant ? Réponse ce samedi aux environs de 21 heures.

