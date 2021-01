ASSE : de nouveaux tests prévus avant Strasbourg, le report reste possible

C'est un déplacement assez lunaire que l'ASSE a fait ce samedi. Aucun report n'étant acté, le club stéphanois a fait le nécessaire pour se rendre à Strasbourg malgré un effectif et un staff grandement impactés par le Covid-19.

Pas moins de dix joueurs et huit membres du staff, dont Claude Puel, n'ont pu se rendre en Alsace. Un seul gardien, Jessy Moulin, a pu faire le déplacement. La possible participation du gardien sénégalais Boubacar Fall, évoquée par Peuple Vert, n’est pas possible car le joueur n’est pas qualifié.

Un nouveau cas positif entraînerait le report

Avec dix cas positifs, l'ASSE marche sur un fil avant de défier le club alsacien. Des nouveaux tests seront d'ailleurs pratiqués demain matin, soit quelques heures avant la rencontre. Un seul contrôle positif chez les joueurs (le onzième) déboucherait sur le report inévitable de la rencontre.

Avec Laurent Hess, à Saint-Etienne