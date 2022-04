ASSE : de nouvelles révélations sur la vente du club voient le jour

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But! vous l’a annoncé en exclusivité il y a huit jours : les dirigeants de l’ASSE ne sont plus vraiment emballés par l’idée d’une vente du club. Le récent accord juteux trouvé entre la Ligue et CVC a quelque peu changé la donne puisque les Verts devraient toucher 33 millions d’euros s’ils se maintiennent en Ligue 1 (la moitié s’ils descendent en Ligue 2).

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le processus de vente n’est pas totalement fermé pour autant mais que « l’objectif de maintien entretient l’idée d’un avenir incertain d’autant plus que la vente serait désormais repoussée au 30 juin 2023. A minima. Ses actionnaires semblent en tout cas considérer que les 33 M€ obtenus de la part de la LFP figurent déjà sur les comptes du club. » À voir...

De son côté, Le Progrès a donné la parole à Patrick Chêne... mandaté pour gérer la communication sur la vente du club en lien avec KPMG. « La position des actionnaires n’a pas changé », indique-t-il en prêchant forcément pour sa paroisse. Le quotidien régional ajoute que l’ASSE est sur le marché, KPMG poursuit sa mission. Des réunions ont lieu chaque semaine avec les actionnaires pour les tenir informés de l’avancée des dossiers. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LAVER L'AFFRONT ! 🧼

Les Verts doivent faire oublier l'humiliation subie à Lorient samedi contre Brest !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/wLEfmZyQwo — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 12, 2022

Pour résumer Alors que les dirigeants de l’ASSE ne semblent plus très chauds à l’idée de vendre le club forézien, depuis l’accord juteux trouvé entre la Ligue et CVC et la manne qui va avec, l’avenir reste flou. Le point sur les rumeurs du jour.

Bastien Aubert

Rédacteur