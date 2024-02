ASSE : de retour à Saint-Étienne, un ancien Vert menace le Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Seuls les supporters les plus avertis de l’ASSE connaissent Jules Meyer. Auteur d’un doublé victorieux contre Laval en 8es de finale de la Coupe de France, l’intéressé est passé dans les rangs du club forézien et est désormais attendu à Geoffroy-Guichard après-demain pour le quart entre Le Puy Foot (N2) et le Stade Rennais (L1). Selon son paternel, Meyer ne semble pas garder trop d’amertume de ne pas avoir été conservé par les Verts à l’époque.

« Ce club lui a permis de grandir »

« Jules a été recruté par l’ASSE en U12, temoigne-t-il dans L’Éveil de la Haute-Loire. Après trois saisons, il n’a pas été conservé car il ne correspondait pas à ce que le club recherchait sur le plan physique. Cela n’a pas été trop brutal et c’est la première fois que je l’ai vu parler devant ses éducateurs. Il leur a dit que cela ne l’intéressait pas de rester pour jouer moins. Comme c’était un petit gabarit, il devait compenser par sa qualité technique, sa vision de jeu et son positionnement pour avoir toujours un coup d’avance. Jules a retrouvé au Puy une ambiance qui lui est chère : quelque chose d’assez posé, honnête, transparent. Il y a un côté bienveillant malgré un niveau National. Ce club lui a permis de grandir. » Et de faire trembler aujourd’hui le Stade Rennais.

