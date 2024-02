ASSE : de retour en France, Caïazzo serait toujours à fond sur la vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Si Bernard Caïazzo n’a plus mis un pied dans le Forez depuis 2020, le Président du Conseil de surveillance des Verts revient quand même de temps en temps en France même s’il vit dans le Golfe.

Actuellement à Paris pour présenter le premier « World Sport Summit » qu’il présidera à Cannes en juillet, Bernard Caïazzo s’est cependant refusé à parler du club comme il l’a expliqué au Progrès : « Je ne suis pas décisionnaire au club, je n’ai donc rien à dire. Tout au plus, si on me demande un conseil, je le donne. Le classement de l’ASSE ? Il vaut mieux être le chasseur que le chassé ».

Ses proches le disent déterminés à vendre le club

Le rôle de l’actionnaire des Verts désormais, ce sont encore ses proches qui en parlent le mieux dans le quotidien régional : « Il passe 80 % de son temps, nuit et jour avec le décalage horaire, à dénicher un repreneur. Le plus important, ce n’est pas de trouver un acheteur mais quelqu’un qui est capable d’amener l’ASSE en compétition avec les milliardaires du football ». Pour l’heure, le mouton à cinq pattes est loin d’être trouvé…

