ASSE (Débat) : Croyez-vous l'ASSE capable de créer l'exploit à Lyon ?

Pas vraiment

« Quand on a vu les derniers matches de l'ASSE, et ceux de l'OL, il y a forcément de quoi s'inquiéter. Le rapport de force est clairement en faveur de Lyon, qui vient de battre Monaco (4-1) avant d'aller chercher un bon nul à Lille (1-1). Les Verts, eux, sont en chute libre. Défensivement, ils sont en grande souffrance, offensivement aussi avec cette stat terrible : aucun tir cadré lors des deux derniers matches !

Un derby reste un derby, un match à part, et on se souvient de quelques victoires inespérées, comme ce hold-up de 2016 avec le but de Söderlund, ou le 1-1 arraché à Décines grâce à Debuchy deux mois seulement après le 5-0 encaissé dans le Chaudron. Le derby a parfois ce côté irrationnel, et sur un match, tout reste possible. Mais en l'état, difficile d'imaginer un exploit. J'ai beau chercher un joueur stéphanois qui aurait sa place à Lyon, je n'en vois pas. Surtout pas en ce moment, avec les mauvaises passes que traversent des individualités aussi importantes pour l'ASSE que Denis Bouanga et même Romain Hamouma. Le collectif devra être fort côté stéphanois pour ramener un résultat. Mais il n'a pas suffi face à Metz (0-2) et Montpellier (0-1), des adversaires bien moins armés que l'OL... »

Laurent HESS

Pas du tout

« Entre le Saint-Etienne à l'instant t, incapable de cadrer la moindre frappe depuis deux matches et le Lyon des trois dernières journées, il n'y a clairement pas photo. Là où les Verts sont plongés dans un profond doute (5 défaites de suite), les Gones ont retrouvé la confiance et un vrai esprit d'équipe. Esprit symbolisé par ce point pris à Lille en jouant 40 minutes à 10 contre 11.

En ce moment, l'OL a beaucoup moins de blessés que l'ASSE et son collectif semble plus soudé. Pour la première fois depuis des années, je ne vois pas un joueur de l'effectif ligérien avoir sa place à Lyon. Du gardien à l'attaquant. Même comparaison chez les jeunes où, en quelques matches seulement, un monde sépare les deux centraux Saïdou Sow et Sinaly Diomandé. Je ne vois pas comment le Sainté, d'une faiblesse abyssale contre Metz et Montpellier, peut d'un coup d'un seul se réveiller au Groupama Stadium.

Je ne crois pas non plus en un possible supplément d'âme lié à l'esprit et au folklore du derby pour la simple et bonne raison que cette année il n'y aura pas d'engouement populaire. Ni au stade le soir du match, ni même avant le départ du bus à L'Etrat. Avec la crise de la Covid-19 et le confinement, il manquera forcément cette pression pour transcender les joueurs de Claude Puel. Et je ne crois pas au pouvoir des réseaux sociaux pour être ce fameux 12e homme à Décines. »

Alexandre CORBOZ