ASSE-Débat : La dynamique actuelle de l'ASSE vous inquiète-t-elle ?

Un peu quand même

« Au delà des résultats qui ne sont pas bons depuis quatre matches (1 pt pris contre Nantes, Rennes, Lens et Nice mais surtout 10 buts encaissés), il y a quand même quelques signes avant-coureurs d'une saison un peu galère pour Claude Puel. Pour que le projet de rajeunissement de l'effectif fonctionne, il faut être épargné au minimum par les pépins... Et je n'ai pas le sentiment que ce soit ce qui arrive aux Verts.

Depuis que le grain de sable Wesley Fofana (parti depuis à Leicester) a enrayé la bonne mécanique défensive, les soucis se sont multipliés : il y a eu la blessure de Charles Abi à Marseille, les pépins de Mathieu Debuchy, les soucis à l'épaule de la révélation Yvan Neyou, les cartons rouges de Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri sur la pelouse de Lens, le problème au pied d’Arnaud Nordin et donc la grave blessure en équipe de France Espoirs d'Yvann Maçon. Cela fait beaucoup trop pour une seule équipe. Surtout que le dernier nommé, l'une des grosses satisfactions du début de saison, se retrouve fauché en pleine ascension et réglait un vrai problème à gauche.

Je ne suis pas de ceux qui se persuadent que l'AS Saint-Etienne peut faire une brillante saison en ne s'appuyant que sur ses jeunes. Je n'oublie pas que, si brillante soit elle, la génération Gambardella des Verts est aussi celle qui a conduit la réserve en National 3 l'an passé. Je ne pense pas que la racine de ce qui reste (moins Saliba et Fofana donc) soit en mesure de porter l'équipe quatre divisions plus haut sans avoir un certain nombre de cadres performants autour. J'espère que la chance va tourner, que tous les blessés reviendront comme prévu et que Claude Puel parviendra à remettre en musique tout ce beau monde avant que l'ASSE ne glisse vers la deuxième partie de tableau...»

Alexandre CORBOZ

Pas trop mais bon...

« C'est sûr que les derniers matches n'ont pas été bons. Les Verts ont tiré la langue avant la trêve internationale et ils sont repartis du mauvais pied contre Nice. Il y a eu en plus les blessures d'Abi, Debuchy, Moulin, le départ de Fofana. Bref, la dynamique actuelle n'est pas bonne, mais de là à s'inquiéter... S'inquiéter pour quoi d'ailleurs, dans cette énième saison de transition ? Pour le maintien ? Non, je pense qu'il y a plus faible dans cette pauvre L1. Les blessés vont revenir, les suspendus aussi. Derrière, avec Retsos, Debuchy, Moukoudi, Kolo, Trauco et Silva, Moulin devrait quand même être mieux protégé. Au milieu, avec Neyou, les Verts devraient présenter un autre visage. Et devant, avec Hamouma, Bouanga, Nordin, Abi, Aouchiche, il y aura tout de même de quoi marquer des buts et présenter une équipe compétitive. Pas pour jouer l'Europe, puisque l'ASSE n'a malheureusement plus cette ambition, mais pour s'éviter les frayeurs de l'an dernier. Et si l'affaire venait à tourner encore un peu plus au vinaigre, il y aura un nouveau Mercato dans à peine deux mois, avec la possibilité de corriger le tir. En parvenant, cette fois, à se faire prêter Saliba dans les délais et à recruter un n°9 plus motivé par le challenge vert que M'Baye Niang ? »

Laurent HESS