ASSE (Débat) : Puel doit-il rester sur le 4-4-2 du derby ?

Pour moi c'est un grand oui !

« J’ai beaucoup aimé le changement tactique opéré par Claude Puel lors du derby à Lyon. Même si le contexte et la rivalité y étaient pour beaucoup, j’ai apprécié de voir cette ASSE plus entreprenante offensivement. A mon sens, le tandem Charles Abi – Denis Bouanga devant est une belle idée à creuser. En point d’ancrage, l’attaquant formé à L’Etrat pèse énormément. Même s’il n’a toujours pas marqué avec les pros, son jeu libère clairement Bouanga que je trouve plus intéressant dans cette position d’électron libre derrière la pointe que sur un côté.

Bien sûr, je vois venir les critiques sur le fait que les couloirs sont peut-être la faiblesse de ce système. Zaydou Youssouf joue un peu à contre-emploi et Adil Aouchiche oublie parfois de défendre. Mais je me dis, qu’avec une concurrence accrue par les retours de blessure (Nordin) ou de maladie (Boudebouz), avec un Romain Hamouma à 100% et le retour de Mathieu Debuchy à droite de la défense, l’effectif ligérien dispose d'arguments pour évoluer durablement dans ce 4-4-2.

Les chiffres parlent d’ailleurs pour moi. A Metz et contre Montpellier, dans une autre animation, l’ASSE n’avait pas cadré une seule frappe. Face à Lyon, contre une opposition largement supérieure, les Verts ont tiré 15 fois, se sont créés 12 occasions et ont cadré à quatre reprises. Le genre de spectacle qu’on aimerait voir plus souvent à Geoffroy-Guichard... »

Alexandre CORBOZ

Pourquoi pas, mais je préfère le 4-2-3-1

« Ce système m'a plutôt plu à moi aussi, avec un Bouanga intéressant dans une position plus axiale et le bon retour de Charles Abi. Le principal motif de satisfaction du derby est là, selon moi : l'apport d'Abi. Mais je militerais plutôt pour un 4-2-3-1 avec Abi en pointe, Bouanga à gauche, Nordin ou Aouchiche à droite et Hamouma en 9 et demi, voire Boudebouz si Puel se décide enfin à le réintégrer. Derrière, la charnière Moukoudi-Kolo ne m'a pas franchement convaincu, elle manque d'intelligence, de qualité de relances. Je verrais plutôt Retsos associé à l'un des deux hommes, avec Debuchy à droite et Trauco à gauche, pour son apport offensif et sa bonne entente avec Bouanga. Enfin, au milieu, Neyou est indiscutable et je trouve que c'est avec Camara qu'il offre le meilleur équilibre à l'équipe. »

Laurent HESS