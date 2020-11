ASSE (Débat) : Quel retour attendez-vous le plus chez les Verts ?

Celui de Charles Abi

« Vu le contexte, tous les retours seront les bienvenus et il va être difficile pour l'ASSE d'aligner une défense aussi faible que lors des deux dernières journées... Moukoudi, Debuchy, Trauco et Retsos sont tous des titulaires en puissance. Parmi eux, Debuchy peut changer le visage de l'équipe avec son expérience, sa combativité, son mental de guerrier. Au milieu, je reste persuadé que Boudebouz pourrait être précieux s'il était réintégré. Mais le retour que j'attends le plus, c'est celui de Charles Abi. Entré en jeu en fin de match contre Montpellier, le jeune attaquant avait été à son avantage lors des matches de préparation. Il avait été bon aussi à Marseille avant de se blesser sur le tacle de Bouna Sarr.

Et en son absence, l'attaque a perdu de sa superbe. Elle reste sur deux matches sans tir cadré. Nordin s'est blessé lui aussi, Hamouma et Bouanga ne marquent plus et Krasso a montré des limites assez inquiétantes. Si Abi est un ailier de formation, il représente la meilleure alternative en pointe, au sein d'une équipe qui s'est séparée de Robert Beric en janvier dernier et qui n'a pas été capable de recruter un n°9 de bon niveau durant le Mercato, laissant aussi filer Vagner Dias Gonçalves à Metz et Makhtar Gueye à Odense cet été. Son retour contre Montpellier dimanche dernier est une très bonne nouvelle tant l'attaque verte a encore manqué de poids face au MHSC. Et tant elle en aura besoin ce week-end pour le derby contre l'OL."

Laurent HESS

Celui de Mathieu Debuchy

« On le voit depuis le match de Nantes :la défense des Verts ne parvient plus à afficher la même solidité qu'en début de saison. Si cela correspondait évidemment au départ de Wesley Fofana, il ne faut pas non oublier que c'est contre l'OM – au match précédent – que Mathieu Debuchy est aussi sorti de l'équipe sur blessure. Mine de rien, dans un effectif aussi jeune que celui de l'ASSE, son absence pèse. Et pas seulement parce qu'il s'agit du principal relai de Claude Puel de par son brassard de capitaine. Capable d'évoluer aussi bien dans l'axe qu'au poste de latéral droit, l'ancien Gunner de 35 ans est un joueur fiable et sécurisant pour ceux qui l'entourent. Y compris pour un joueur comme Timothée Kolodziejczak.

Si, comme le pense Laurent, Sainté a besoin de retrouver le poids d'un Charles Abi devant, c'est surtout une sécurité défensive et un clean-sheet dont les Verts ont besoin pour stopper l'hémorragie. Mathieu Debuchy, de par son vécu, peut l'amener. Je pense aussi que son retour peut faire du bien offensivement. Le Nordiste pèse quand même 10 buts et 6 passes décisives en 74 matches avec les Verts. Un meilleur ratio que certains offensifs de l'effectif... »

Alexandre CORBOZ