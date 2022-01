ASSE : débordements contre Jura Sud... la FFF prête à sanctionner lourdement les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Une menace plane sur l'ASSE. Elle concerne les incidents survenus hier au stade de Bram peu après le coup d'envoi du match de Coupe de France contre Jura Sud (4-1). La rencontre a été interrompue durant 20 minutes, à cause de fumigènes et de feux d'artifice lancés depuis le parcage stéphanois. Un pétard a « également explosé près du gardien jurassien Cédric Mensah. Et L'Equipe l'affirme : « la FFF ne va pas laisser ces incidents sans réponse »...

Selon le quotidien, sur son site, « la commission de discipline va mettre le dossier en instruction cette semaine, et étudier les rapports officiels. Une fois cette étape franchie, deux possibilités, elle pourra prendre des mesures conservatoires dans la foulée et convoquer les dirigeants concernés la semaine prochaine ou la suivante pour rendre ses décisions ». Des incidents ayant déjà émaillé le match de L1 contre Angers (2-2) en octobre, puis celui à Reims (0-1) en décembre, « cette accumulation ne devrait pas jouer en faveur des Verts », estime L'Equipe...