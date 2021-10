ASSE : Debuchy avait prédit le début de saison catastrophique des Verts

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Mathieu Debuchy pas étonné du mauvais début de saison des Verts ! L’ancien capitaine de l’ASSE qui n’a pas été conservé par Claude Puel cet été, s’est confié à So Foot sur son passage dans le Forez. Le défenseur aujourd’hui a Valenciennes (Ligue 2) a avoué qu’il avait « senti venir » la situation.

"J’espérais me tromper, mais je te réponds honnêtement : oui, je l’avais senti venir. Quand ça ne va pas, il faut changer des choses. Mais là, ils n’ont presque rien changé et sont sur la continuité de la saison dernière, qui était déjà difficile. Financièrement, la situation est aussi très délicate. Malgré tout, je sais qu’il y a de la qualité dans cette équipe, même si ça a du mal à prendre. J’espère qu’ils vont pouvoir sortir la tête de l’eau." - a lâché l’ancien Gunner.

Outre cela, il a également été interrogé sur la politique « jeune » de son ancien coach qui manque d’équilibre selon lui : « "C’est sa philosophie. Il l’a fait dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Je le sais bien, parce que c’est lui qui m’a lancé à Lille. Ça a peut-être été trop rapide à Sainté, car ils étaient nombreux à découvrir la Ligue 1. C’est bien, mais il faut réussir à trouver un équilibre entre jeunesse et expérience."

Enfin, le latéral droit a réaffirmé qu’il se serait bien vu continuer en Vert une saison supplémentaire : « Peu avant la fin de mon contrat, j’ai eu un rendez-vous avec le coach, le président et le directeur général de Sainté. Ils m’ont annoncé que mon contrat ne serait pas prolongé. Moi, ça m’aurait pourtant plu de pouvoir pousser encore un an, même si on avait vécu quelques moments pénibles. En plus, on avait dû passer une saison entière avec un Chaudron vide. J’aurais vraiment aimé retrouver le public stéphanois. » a lâché l’ex-international français.

Saint-Étienne, Valenciennes, sa longévité, son rôle de piston... Entretien avec @MatDebuchy qui, à 36 ans, enchaîne toujours les montées dans son couloir droit. Cc @maligue2, @Site_Evect, @Nungesphere https://t.co/8PB73s4IZZ — Raphaël Brosse (@RaphBrosse) October 28, 2021