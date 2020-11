ASSE : Debuchy de retour, Boudebouz peut-être, le derby en exemple… Puel fait le point avant le SB29

Le point sur son effectif

"Mathieu Debuchy s'est entraîné collectivement, il sera normalement dans le groupe. On fera un point avec Arnaud Nordin demain. Panagiotis Retsos et Kévin Monnet-Paquet ne seront pas disponibles. On attend encore des gars qui reviennent de sélection. Ils arrivent ce soir et demain matin. Ryad Boudebouz est dans l'effectif. On verra si je l'inclus dans le groupe."

Le derby, l'exemple à suivre

"Le match de Clermont (3-2) a permis de juger des jeunes. Il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses lors de ce match d'entraînement. J’ai attendu un effectif un peu plus fourni donc nous sommes revenus sur le Derby aujourd’hui même s’il manquait Moukoudi et Trauco. Ça a permis de faire un point et de reprendre de la concentration. On n’a pas préparé le derby en disant « Oui, il faut gagner », on le sait, les joueurs le savent, mais plutôt en se disant comment arriver à faire de bonnes performances. On joue pour gagner mais le plus important au quotidien c’est de rester focus et centré sur le jeu."

L'importance du match à Brest

"Quand on est dans un groupe et une situation comme ça, c’est le jeu qui est important. Ça doit déboucher sur un résultat. On a conscience qu’on se doit de briser cette spirale bien sûr. À partir de là, c’est surtout le comment qui est important."

La prolongation de Neyou

"On voulait montrer notre confiance à Ivan Neyou. Il a beaucoup d'humilité et il s'investit au maximum. Il ne va pas révolutionner tout tout seul mais il est très important. On n'a jamais assez d’humilité. Ce serait embêtant si ça l’empêchait de se lâcher sur le terrain. Quand on le voit sur la pelouse, il prend ses responsabilités. C’est un joueur qui a une humilité bien placée."