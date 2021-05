ASSE : Debuchy non prolongé, Puel a choisi son nouveau capitaine

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Vendredi, l'AS Saint-Etienne a officialisé le départ à l'issue de la saison de Mathieu Debuchy, qui arrivait au terme de son contrat cet été. Capitaine depuis la retraite de Loïc Perrin l’été dernier, le latéral droit de 35 ans connaît son successeur pour porter le brassard.

Il s'agit de Mahdi Camara, qui a arboré le brassard de capitaine ce dimanche face à Dijon, pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un choix logique tant le milieu de terrain de 22 ans, joueur de champ le plus utilisé par Claude Puel cette saison de Ligue 1, s'impose comme un leader, sur et en dehors du terrain.