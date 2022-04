ASSE : Défense d'en rire, Dupraz se rapproche dangereusement de Puel !

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Depuis la dernière trêve internationale, l'ASSE prend l'eau : elle a encaissé 17 buts en cinq matches, soit une moyenne de 3,4 buts par match ! Depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, l'ASSE a encaissé 29 buts en 15 matches, soit une moyenne de 1,9 but par match. Avec Claude Puel, la moyenne était de 2,17 buts par match (37 buts en 17 matches). C'est donc à peine mieux...

Plus globalement, avec Puel, l'ASSE avait pris 12 points en 17 journées de L1, soit une moyenne de 0,7 point par match. Avec Dupraz, la moyenne est montée à 1,2 point par match (18 points en 15 journées). Ce qui est quand même nettement mieux, malgré ses gros soucis défensifs du moment.

😣 L’#ASSE a inscrit son 4ème but contre-son-camp cette saison en L1. C’est plus que n’importe quelle autre équipe.@OptaJean via @lequipe pic.twitter.com/NsXXEVUB45