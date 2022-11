ASSE : déjà du souci à se faire pour Batlles à Annecy ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'AS Saint-Etienne ouvrira le bal de la 16e journée de Ligue 2, le lundi 26 décembre, par un déplacement à Annecy, avec coup d'envoi à 17h. Les autres rencontres auront lieu à 19h et 21h. Cette affiche est bien évidemment à scruter car Laurent Batlles est sur la sellette. Même s'il a été confirmé dans ses fonctions par Roland Romeyer au surlendemain de la défaite à domicile contre Rodez (0-2), on imagine que de nouvelles contre-performances pourraient finir par lui coûter sa place.

Et le problème, c'est que les chiffres ne plaident pas en faveur d'un rétablissement stéphanois en Savoie. En effet, le 26 décembre, c'est la saint... Etienne. Et ce jour ne porte pas du tout chance aux Stéphanois, contrairement à ce qu'on pourrait croire ! Le site Poteaux Carrés a relevé deux matches de l'ASSE s'étant déroulés à cette date et ils se sont tous les deux soldés par une défaite (0-1 à Alès en 1937, 0-2 contre Reims à domicile en 1954). Jamais deux sans trois ?