ASSE : déjà un mauvais présage contre l'AS Monaco ?

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

C'était il y a plus d'un an et demi. Au moins d'octobre 2020, alors que l'ASSE, dirigée par un certain Claude Puel, avait réalisé un début de saison canon. Sur le terrain du RC Lens, les Verts étaient redescendus de leur nuage avec une seconde défaite consécutive et un match catastrophe, perdu 2-0, et avec deux joueurs expulsés !

Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri avaient en effet été contraints de quitter leurs partenaires par les seules décisions de l'arbitre, Bastien Dechepy. C'est justement ce dernier qui officiera demain dans le chaudron pour son second match avec les Verts dans sa carrière, du moins en Ligue 1. Au regard du nombre de joueurs stéphanois (5) sous la menace d'une suspension et du niveau des attaquants monégasques, certains supporters commencent déjà à redouter le pire...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

CAMARA, FORTE TÊTE ! 👊

Mahdi a su se faire pardonner après son dérapage récent !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/0lKSDaEe0D — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 19, 2022

Pour résumer L'ASSE, qui doit prendre des points pour assurer son maintien en Ligue 1, affrontera demain samedi l'AS Monaco dans le chaudron. Pas simple, sur île papier, et encore moins avec un arbitre qui ne rappelle pas de bons souvenirs aux Verts en championnat.

Benjamin Danet

Rédacteur