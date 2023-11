ASSE : déjà un problème avec le Nîmes Olympique en Coupe de France

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

A cette heure, la seule certitude autour de la rencontre ASSE-Nîmes Olympique, pour le compte du 8e tour de la Coupe de France, concerne le week-end du 10 décembre prochain. Pour le jour exact, et même l'horaire, il va encore falloir attendre.

En effet, et comme le précise justement le site Objectif Gard, les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord. Extrait : "Il semble impossible de contenter les deux camps : "Nous aimerions jouer le samedi à 14h mais eux préfèrent le dimanche", explique Frédéric Bompard. Chaque club voudrait se caler en fonction de son calendrier. Pour Nîmes Olympique, ce match se jouera entre le déplacement au Red-Star (samedi 2 décembre à 19h30) et la réception de GOAL FC (vendredi 15 décembre à 19h30). De leur côté, les Verts accueillent Guingamp le mardi 5 décembre, pour le compte de la Ligue 2 et ils ont tout intérêt à ne pas rejouer dès le samedi. C’est donc probablement la FFF (Fédération française de football) qui tranchera."

Certes, mais quand ?

