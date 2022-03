ASSE : Denis Bouanga s'est offert un booster inattendu en janvier

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Auteur d'un début de saison compliqué, Denis Bouanga a retrouvé la forme avec l'ASSE sur les dernières semaines. Un retour au premier plan lié à son départ à la CAN même si le Gabon n'a pas spécialement brillé au Cameroun.

La CAN, une parenthèse qui lui a fait du bien

En conférence de presse, l'ancien Nîmois a reconnu que cette parenthèse lui avait fait beaucoup de bien... Ainsi que de retrouver une nouvelle dynamique avec Pascal Dupraz à son retour dans le Forez : « Là, depuis le retour de la CAN je me sens bien, le groupe vit bien. L'état d'esprit a changé, il y a eu des recrues, les victoires s'enchaînent, et puis il y a le fait de ne pas perdre. Il y a plus de concentration, il y a plus de joie, l'esprit de conquête qu'on a quand on débute le match, c'est nouveau ».

Et Denis Bouanga revient plus spécifiquement sur l'épisode africain : « La CAN c'est différent du club, l'engouement est différent, il fallait mettre le côté club de côté et penser à la sélection. Une fois sur place j'ai joué mon football comme je sais le faire. J'ai demandé ensuite à rentrer très vite, pour aider le club à assurer son maintien. Je me suis posé beaucoup de question en début de saison, je pensais tellement que j'en étais pas très bien, à la CAN j'ai su trouver mon football ».