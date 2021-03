ASSE : déplacement à Nîmes, fin de saison... Puel envoie un message rassurant

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

But ! : Claude, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné contre Monaco ?

Claude PUEL : On a perdu trop rapidement le ballon. On ne l'a pas tenu et Monaco nous a sanctionnés. Il faut féliciter les Monégasques. Ils ont fait un match plein. C'était du très haut niveau. A l'aller, on aurait mérité la victoire. Là, on a logiquement perdu.

On n'a pas senti de réaction...

Il y en avait eu une à Angers, avec beaucoup de solidarité, d'efficacité. On était allés chercher un résultat. Là, on est tombés sur une équipe trop forte, qui nous a asphyxiés. Mais ce n'est pas un problème de mentalité. On a juste été limités dans notre expression. C'est un match qu'il faut mettre sur le côté et se concentrer sur le prochain. On va jouer une équipe qui sera plus à notre portée. La différence était trop criante contre Monaco.

« On avait dit qu'il y avait 10 finales. La 10e, on a bien joué. La 9e a été insuffisante. Les 8 autres, il faudra évoluer à un autre niveau »

Les grosses équipes avaient pourtant plutôt souri à l'ASSE cette saison...

Oui, mais là on n'a pas eu le répondant nécessaire.

Nîmes sera le match le plus important de l'année ?

Il nous reste 8 matches, ils seront tous cruciaux. C'est le sprint final. On avait dit qu'il y avait 10 finales. La 10e, on a bien joué. La 9e a été insuffisante. Les 8 autres, il faudra évoluer à un autre niveau.

Nîmes est un concurrent direct...

On va bien préparer ce rendez-vous. On va bien travailler physiquement, en essayant de garder du rythme et de prendre du plaisir, de retrouver le sourire. La saison continue. On sait qu'on est capables d'élever notre niveau. C'est ce que l'on fera sur les prochains matches.