ASSE : derby, hégémonie, OL, Covid-19, Puel et Camara se lâchent (Direct)

A deux jours du derby, face à l'OL, Claude Puel et le milieu de terrain Mahdi Camara sont face aux médias. L'occasion d'en dire plus sur le match à venir et l'enjeu qu'il représente pour les joueurs et les supporters. L'entraîneur des Verts a débuté son allocution en expliquant que deux nouveaux joueurs avaient été touchés par le Covid-19. Propos retranscrits par nos confrères du Progrès, via leur compte twitter.

"Moi, ça va mieux mais je ne pète pas la forme. J’ai été retesté négatif. Il y a deux nouveaux positifs et un joueur négatif. Sept positifs seront non disponibles. il y a eu des petits groupes de travail cette semaine, sept ou huit. Ça fait de de la gymnastique cérébrale pour remettre en état les joueurs et écouter leurs ressentis. Certains reprendront l’entraînement collectif demain ou dimanche avec le match ! Mais bon, c'est un derby, on ne l'occulte pas et on sera prêt.

On verra à l’entraînement demain avec certains retours de blessures ou ceux ayant des problèmes physiques après le match à Strasbourg. A Strasbourg, justement, dans un moment très difficile, on a assisté à un très bon match de notre part avec de la cohérence et e la détermination dans notre jeu. Pour le derby c’est le minimum qu’on attend. Je suis frustré comme les joueurs de ne pas avoir capitalisé nos bonnes productions avec des points. Il n’y a pas besoin de parler de mobilisation. On est mobilisés depuis un moment. On se projette sur ce derby, on s’est préparés cette semaine dès la première réunion avec les joueurs valides. J’aime voir mon groupe répondre présent dans ces conditions : ne pas lâcher, être entreprenant. "

Une inquiétude quant au derby, justement, disputé par de jeunes éléments dimanche soir. Non, si l'on en croit Claude Puel. "Le derby et le sang vert coulent dans les veines de nos jeunes joueurs. Avant le match aller, Lyon était en difficulté. Le match a bien tourné pour eux. Ça a fait la bascule et puis ils répondent présents et sont remontés à la première place. "