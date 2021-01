ASSE : derby, Mohamed, Cissé, tensions, Claude Puel sous pression répond à tout

Rien ne fonctionne à l'ASSE. Les résultats sont mauvais, le derby, et son humiliation, demeure dans toutes les têtes et même le mercato (Mostafa Mohamed) se passe mal. Logique, dans ces conditions, que Claude Puel, l'entraîneur des Verts, soit attendu ce jour face aux médias. Alors que son équipe se rend, dimanche, sur le terrain de l'OGC Nice. Voici ce qu'il faut en retenir avec des propos retranscrits par Le Progrès.

Le derby

"La défaite fait mal et c’est normal de ne pas accepter ça. On n’a pas été à la hauteur et c’est regrettable. Surtout dans ce qu’on a pu dégager dans le comportement. La volonté était dispersée. On s’est appliqué cette semaine à remettre les têtes à l’endroit. Le groupe est uni même si on cherche la petite bête. De l’intérieur, il est conscient de la situation. Il faut le montrer de façon cohérente sur le terrain, à tous ceux qui nous soutiennent."

Les supporters

"Personne ne fait exprès d’avoir des manques pendant le derby. On comprend très bien ce qu’ont pu ressentir nos supporters devant leur télé. C’est beaucoup de frustration accumulée. C’est tout à fait légitime de les écouter. Quelle que soit l'expression de la manifestion des supporters, elle est légitime. Les supporters n'ont pas apprécié, je comprends. Prendre un tel score et se montrer aussi passif, ça donne une impression que l'on ne se bat pas. Ce n'était pas le cas."

Le mercato

"Pour Nice, Boudebouz et Sissoko sont incertains. Khazri et Retsos sont sur le chemin du retour. Moukoudi sera avec nous. Je compterais éventuellement sur un joueur qui a signé au club, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pape Cissé ? Pas de commentaire supplémentaire. Mostafa Mohamed ? Je n'ai jamais commenté une éventualité. Ce joueur n'est pas chez nous, je ne commente donc pas une non signature. Il n'y a pas de sauveur."

Nice

"Je veux que mon équipe regarde devant et se prépare bien, avec tous ses armes. Nice a été déstabilisé avec la perte de Dante. Il y a des similitudes avec nous lorsqu’on a perdu Wesley (Fofana). Le match sera très difficile face à une équipe convalescente et nous qui voulons repartir de l’avant."