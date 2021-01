ASSE : derby, présidents, cadres... Le message fort des Magic à Puel et aux joueurs

Ce samedi matin, près de 300 supporters de l'ASSE se sont réunis à l'Etrat à l'initiative des Magic Fans 91. Comme nous vous relayions plus tôt, c'est dans une ambiance très tendue avec beaucoup de forces de l'ordre que les Ultras ont investi pacifiquement le centre d'entraînement des Verts, se rendant sur le terrain pour s'expliquer avec Claude Puel et son staff.

L'attitude avec Léo Dubois ne passe pas

Comme nous le rapporte notre correspondant Laurent Hess, deux porte-paroles des MF91 se sont exprimé pendant une dizaine de minutes. Il a été question du derby perdu lourdement face à l'OL à Geoffroy-Guichard (0-5). Plus que le résultat et le manque d'investissements, les supporters ont été gênés par l'attitude des joueurs, estimant avoir été trop « copain-copain » avec les Lyonnais. Les Magic ont notamment mis en avant l'absence d'agressivité à l'égard de Léo Dubois à qui l'enfer avait été promis dans le Chaudron après le match aller où il avait chambré Denis Bouanga et Yvan Neyou et qui est ressorti de Saint-Etienne avec le sourire et deux passes décisives.

Claude Puel soutenu par les Magic, pas la direction ni les cadres

Les porte-paroles des Magic Fans ont également apporté leur soutien à Claude Puel, renouvelant leur confiance au manager général des Verts. Les Ultras de l'ASSE apprécient la politique de jeunes que le Castrais souhaitent mener. Pour eux, ce cap est dans l'ADN du club et c'est également celui que les supporters souhaitent. Si le coach est épargné, ce n'est pas le cas des deux présidents qui en ont pris pour leur grade... Même si Roland Romeyer est davantage excusé de sa gestion pour son amour du club. Dans leur viseur également : les cadres. Dans leur viseur, les cadres. Les représentants des Magic ont demandé à ces derniers de mieux justifier leur salaire en encadrant beaucoup mieux la jeunesse.

Claude Puel touché par le message

A l'issue de ce message, Claude Puel a remercié les Ultras pour leur soutien. Dans cette réunion moins houleuse que celle de la veille avec les Green Angels, Mathieu Debuchy a également pris la parole, lui aussi pour remercier les fans et leur assurer que le message avait été entendu. A l'issue de ce dialogue, les Magic Fans ont quitté le terrain dans le calme avant d'afficher une banderole de rappel sur les grilles du centre de l'Etrat sans qu'aucune violence n'a été à déplorer.