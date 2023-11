ASSE : des Auxerrois doublement revanchards attendent déjà les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après sa défaite contre le Paris FC (0-1), l'ASSE se rendra à Auxerre samedi soir pour l'affiche de la14e journée de L2. Une affiche qui opposera deux candidats à la montée en L1, et deux équipes en quête de rachat.

Pélissier remonté après la défaite à Guingamp

D'autant plus que l'AJA reste sur deux revers. Le premier, c'était à domicile face à Dunkerque (0-1). Et le second a eu lieu lundi à Guingamp (1-2), au grand dam de Christophe Pélissier. « Je trouve qu’on n’a pas fait un bon match par rapport à ce qu’on fait d’habitude, a pesté le coach de l'AJA. Guingamp a bien défendu, on savait que ce serait un match avec beaucoup de duels avec leur jeu direct. C’est un moment difficile de la saison. Il faut garder de l’unité et du sang-froid, je n’ai pas aimé les gestes de mes joueurs à la fin. On a toujours ce qu’on mérite, on n’a pas mérité de gagner et pire, on a perdu. Cela fait deux fois que ça nous arrive et cela doit nous faire grandir; nous faire comprendre que ce championnat est très difficile. » Les Verts sont prévenus...

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life